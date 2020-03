Koronawirus Jelenia Góra: ciężki stan pacjenta! Sanepid nadal szuka podróżnych!

Wczoraj (20.03) do wiadomości publicznej podano informacje o pierwszym przypadku koronawirusa COVID-19 w Jeleniej Górze. Zarażonym jest 71- letni mężczyzna, który pracował jako kierowca w PKS Tour Jelenia Góra.

Mężczyzna jest w stanie ciężkim. Przebywa w szpitalu zakaźnym w Bolesławcu. Jest podłączony do respiratora. Lekarze robią co w ich mocy, aby wyprowadzić go z krytycznego stanu.

Sanepid szuka podróżnych

Kierowca w dniach 9-13 marca jeździł autobusami PKS Tour Jelenia Góra na trasie Jelenia Góra- Szklarska Poręba o godz. 13.15, 16.30, 18.45 i jednocześnie kursami powrotnymi ze Szklarskiej Poręby o godzinach: 15.40, 18.25, 21.00.

Wszystkie osoby, które w tym czasie jeździły tymi autobusami, proszone są o kontakt z jeleniogórskim sanepidem pod nr tel.

75 64 355 89 lub 75 64 573 92. Pozwoli to na przeprowadzenie wywiadu oraz określenie dalszego działania.

Jak zaznacza Jerzy Łużniak, Prezydent Miasta Jelenia Góra, przejazd autobusem nie oznacza, że pasażerowie również zachorują.