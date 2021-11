Kowary: Recydywista zatrzymany za włamanie i rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia

Policjanci zatrzymali 20-latka w związku z kradzieżą z włamaniem do piwnicy i pomieszczenia gospodarczego. Przestępstw tych dopuścił się na terenie powiatu karkonoskiego w listopadzie tego roku. Okazało się, że mężczyzna posiadał przy sobie dokumenty należące do innych osób.

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze dotarli do właścicieli dokumentów. Okazało się, że utracili jej w wyniku rozboju. Jak ustalili funkcjonariusze 20-latek w październiku br. wtargnął do mieszkania pokrzywdzonego, pobił go metalową rurką i okradł. Jego łupem padł dekoder o wartości 50 zł oraz różne dokumenty należące członków jego rodziny. Ponadto 1 listopada br. ponownie wtargnął do tego samego mieszkania, tym razem pobił pokrzywdzonego suszarką do włosów, groził nożem, a następnie próbował ukraść bieliznę o wartości 50 zł. Zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż został spłoszony. Okazało się, że przestępstw tych dopuścił się w warunkach, tzw. ”recydywy” - informuje podinsp. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.

20-latek trafił do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione czyny grozić mu może nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące.