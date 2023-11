Liga Centralna Kobiet: Rzuty karne wyłoniły zwycięzcę meczu Vitamineo Jelenia Góra - Sambor Tczew

Jeleniogórskie "Witaminki" potrzebują punktów jak powietrza. W poprzednich sześciu spotkaniach tylko raz poczuły smak zwycięstwa i ich sytuacja w tabeli jest znacznie gorsza, niż przewidywano przed sezonem. Dużo lepsza nastroje panowały w Tczewie, bowiem Sambor dotychczas wygrał 3 mecze, a 4 przegrał, więc był faworytem spotkania w stolicy Karkonoszy.

Miejscowych kibiców z pewnością ucieszyło pojawienie się w zespole Marty Mazurkiewicz, która w tym sezonie jeszcze się nie zaprezentowała. Była zawodniczka superligowych drużyn (KPR Jelenia Góra, KPR Kobierzyce) wniosła więcej pewności w poczynania gospodyń. Jeleniogórzanki od początku prezentowały bardzo dobrze - prowadziły 5:2 9:4, ale rywalki nie poddawały się i w 23. minucie doszły na 10:8, a do przerwy było 14:11.

Po zmianie stron tczewianki kilkukrotnie doprowadziły do remisu, ale od stanu 19:18 miejscowe ponownie podniosły poprzeczkę. Gdy w 49. minucie Vitamineo prowadziło 25:20 wydawało się, że nic im nie odbierze kompletu punktów, jednak ekipa z Pomorza kolejny raz pokazała, że walczy do końca. Szalona pogoń zakończyła się sukcesem, bowiem w ostatniej akcji meczu Sambor wywalczył rzut karny, który przy stanie 26:25 skutecznie wykorzystała Daria Cieślak. Tym samym, do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych, w której bezbłędne były jeleniogórzanki (Załoga, Morozenko, Los, Jarosz), a w drużynie gości Nobis i Łosiak nie zdołały pokonać Wierzbickiej i wynikiem 4:2 zakończył się konkurs rzutów z 7 metrów, dzięki czemu na konto Vitamineo trafiły 2 punkty do tabeli Ligi Centralnej, a Sambor musi się pocieszyć 1 "oczkiem".