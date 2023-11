Listopad w Jeleniej Górze: Przegląd prasy z października 2023 w Jeleniej Górze, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jeleniej Góry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze domy nad jeziorem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własna plaża w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny”?

Przegląd października 2023 w Jeleniej Górze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze domy nad jeziorem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własna plaża w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny Marzycie o własnym domu nad jeziorem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własną plażę? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/. 📢 Domek w Karkonoszach na sprzedaż. Stuletni Domek Artysty w Szklarskiej Porębie do kupienia od zaraz. To wyjątkowe miejsce ZDJĘCIA Marzysz o domku w Karkonoszach? Mały biały domek w górach na własność to marzenie wielu turystów. Ten do niedawna był do wynajęcia, a teraz jest na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy Domek Artysty w Szklarskiej Porębie tuż przy górskich szlakach, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Sudecki Domek Artysty to miejsce z duszą, ma ponad 100 lat.

📢 Niesamowita chmura UFO nad Dolnym Śląskiem widziana 21 października 2023 - zobaczcie zdjęcia! Piękna złota jesień rozpieszczała 21 października mieszkańców Dolnego Śląska błękitem nieba, ciepłem i przyjaznością aury. Tymczasem po południu i przed wieczorem na dolnośląskim niebie pojawił się prawdziwy cykl spektakli. Aktorem jednego z nich było UFO - niesamowita formacja na wieczornym niebie obserwowana w Górach Wałbrzyskich! Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka listopad Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Jeleniej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najciekawsze propozycje: Kolorowe szkło z PRL-u to dziś hit! Co sprzedają Dolnoślązacy? Ceny, zdjęcia Zakurzone, zapomniane barwne wazony, szklane pojemniki, patery i cukiernice z PRL-u po długim wygnaniu na strychy do rupieciarni wracają razem z kryształami. Artefakty epoki PRL-u tryumfują na serwisach aukcyjnych, a ich ceny zwyżkują. Te rarytasy poszukiwane przez kolekcjonerów, sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie.

📢 Ostrzelana Szkoła Podstawowa nr 21 i przedszkole w Wałbrzychu. Kim jest snajper? Kula przeleciała koło głowy dziecka! FILM, ZDJĘCIA Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest? 📢 Niesamowite dzieła! Liliana Gronuś stworzyła 80 obrazów ze 180 tysięcy guzików! Zobaczcie zdjęcia Od 2003 roku Liliana Gronuś, mieszkanka dolnośląskiego Wałbrzycha tworzy niepowtarzalne obrazy z guzików. To niesamowite, wyszywane dzieła. Każdy obraz powstawał przez kilka tygodni, wymagał też przygotowań i poszukiwań odpowiednich guzików. Emerytowana ceramik trafiła do ksiąg rekordów, ma na koncie wiele wystaw, kilka jej obrazów właśnie trafiło na kolejną ekspozycję. Zobaczcie jej zdjęcia!

📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących? 📢 Elżbieta Witek, Robert Kropiwnicki, Marzena Machałek i Zofia Czernow mają tysiące głosów poparcia w okręgu jeleniogórskim. Kto najwięcej? Choć nie policzono jeszcze wszystkich głosów, to już widać, który z kandydatów do Sejmu w okręgu jeleniogórsko-legnickim ma największe poparcie. Rekord może pobić Elżbieta Witek z PiS, marszałek Sejmu i "jedynka" w okręgu jeleniogórsko-legnickim. Kandydatka zdobyła już 46 tysięcy głosów. A to są nadal wyniki cząstkowe. Dobrze sobie radzą także posłanka PiS Marzena Machałek oraz kandydaci Koalicji Obywatelskiej Zofia Czernow oraz Rafał Kropiwnicki. Ile mają teraz głosów?

📢 Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne na południu Dolnego Śląska. Wydano ostrzeżenie! Czarne chmury gromadzą się nad Dolnym Śląskiem w sobotnie popołudnie 7 października 2023. Meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej zapowiadają, że to dopiero początek trudnej pogody w ten weekend. Wydano ostrzeżenie. 📢 Śmiertelny wypadek na torach pod Wałbrzychem. Utrudnienia na linii kolejowej Jelenia Góra - Wrocław 2 października po godz. 6 rano w okolicy Jaczkowa (powiat wałbrzyski) na torach został śmiertelnie potrącony mężczyzna. Na miejscu pracują służby. Na trasie kolejowej ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia Głównego trwają utrudnienia.

📢 Śmiertelny wypadek w Mokrzeszowie na trasie między Świdnicą a Świebodzicami. Jedna osoba zginęła, sześć jest rannych WIDEO Śmiertelny wypadek na trasie Świdnica - Świebodzice. Dzisiaj, w poniedziałek (2 października) w Mokrzeszowie zderzyły się trzy samochody, w tym bus z osobami niepełnosprawnymi. Droga Krajowa DK 35 jest zablokowana. Policja zorganizowała objazd.

📢 Jesienna edycja Kwiatowej Gali w Jeleniej Górze! W weekend 07-08 października w Jeleniej Górze odbędzie się po raz drugi wyjątkowy kiermasz roślin doniczkowych - Kwiatowa Gala. To aż 200 gatunków roślin w jednym miejscu prosto od ogrodników z całej Europy w atrakcyjnych cenach.

