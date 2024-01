Lodowisko znowu nieczynne. Tym razem z powodu porywów wiatru Przemysław Kaczałko

Przemek Kaczałko

Silne podmuchy wiatru dają się we znaki mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej. Silne podmuchy sprawiły, że spadł jeden z elementów hali namiotowej lodowiska przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze, przez co obiekt został zamknięty do odwołania.