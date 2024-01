W nocy wiatr był potężny. Na Śnieżce wiał z prędkością 202 km/ godzinę. Drzewa padały na jezdnię. Uszkodzone są dachy domów

Nocna wichura spowodowała wiele zniszczeń w karkonoskich lasach. Karkonoski Park Narodowy informuje, że w nocy (24.01/25.01) prędkości wiatru, jaką odnotowały anemometry na Śnieżce to w porywach 202 km/h.

Na Szrenicy prędkość wiatru przekraczała 120 km/h.

Usuwamy wiatrołomy i wywroty ze szlaków, ale może to trochę potrwać. Prosimy o ostrożność i jeśli to możliwe rezygnację z wycieczek do lasu - apeluje KPN do turystów.