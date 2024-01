W Kotlinie Jeleniogórskiej ostrzeżenia przed silnym wiatrem i podtopieniami. Jaka pogoda będzie w weekend (26.01-28.01)

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Ostrzeżenia przed podtopieniami

Jaka pogoda na najbliższy weekend?

25/26 - 26.01 (czwartek/piątek - piątek) Zachmurzenie duże i całkowite, w nocy z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich -3°C, -1°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, w rejonach podgórskich około 2°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -3°C do 1°C. Opady śniegu i śniegu z deszczem. Wiatr silny i bardzo silny, od 70 km/h do 90 km/h, w porywach do 110 km/h, północno-zachodni i zachodni.

26/27 - 27.01 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie duże. W nocy opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -4 do -2°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -7°C do -3°C. Wiatr silny i bardzo silny, od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni.

27/28 - 28.01 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie duże. W rejonach podgórskich opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -2°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, w rejonach podgórskich od 0 do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -3°C do 1°C. Opady śniegu i śniegu z deszczem. Wiatr dość silny i silny, od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.