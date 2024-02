W Zimowym Ultramaratonie Karkonoskim zawodnicy pobiegną przez Śnieżkę, Szrenicę i Śnieżne Kotły. Bieg upamiętnia alpinistę Tomka Kowalskiego

To dla nas duży powód do radości i dumy, że przez tak długi czas udaje się organizować to wydarzenie z niesłabnącą popularnością. Cieszy nas fakt, że zawodnicy tak chętnie u nas startują i że w gronie ekipy organizatorskiej i wolontariuszy mamy wciąż wspaniałych ludzi, którzy zarażają dobrą energią i wspominają Tomka Kowalskiego – mówi Agnieszka Korpal, organizatorka Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego.