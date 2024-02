Rzeki Bóbr i Kamienna niebezpiecznie wezbrały. Prezydent Jeleniej Góry ogłosił dzisiaj (5.02) pogotowie przeciwpowodziowe

Co oznacza pogotowie przeciwpowodziowe?

Pogotowie przeciwpowodziowe w Jeleniej Górze

Rzeka Kamienna zalewa także szlak biegnący przy brzegu między Piechowicami a Szklarską Porębą. Został on zamknięty.

Co oznacza pogotowie przeciwpowodziowe?

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.

Stany alarmowe rzek w powiecie karkonoskim

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu.

IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie dla powiatu karkonoskiego przed silnym wiatrem i roztopami.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm, lokalnie do 45 mm.

W rejonach zalegania pokrywy śnieżnej na obszarach poniżej 1200-1400 m n.p.m. prognozuje się dalszy wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C.

Suma opadów deszczu od 30 mm do 50 mm. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.