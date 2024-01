Wiatr nie odpuszcza. Mocno będzie wiało w Jeleniej Górze i w Karkonoszach. IMGM wydał kolejne ostrzeżenie dla naszego regionu

Ostrzeżenie o silnym wietrze

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1

Obszar: powiat Jelenia Góra

Ważność: od godz. 21:00 dnia 26.01.2024 do godz. 12:00 dnia 27.01.2024

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 procent.

W Karkonoszach na razie wiatr jest słaby. Temperatury od +1 do - 7 na Śnieżce. Widoczność ograniczona. Szlaki są oblodzone i goprowcy zalecają wędrować z rakami na butach.

