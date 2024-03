Luty był tak ciepły, że cietrzewie zaczęły toki wcześniej niż zwykle. Karkonoski Park Narodowy zamknie 15 marca szlaki, by chronić te ptaki

Karkonoski Park Narodowy wraz z czeskim KRNAP od wielu lat prowadzą program ochrony cietrzewia. Od tego roku część szlaków będzie zamykana równocześnie po obu stronach granicy dla zachowania tego gatunku.

Zmiany zaczną obowiązywać już od 15 marca.

Okres trwania ograniczeń potrwa co najmniej do 31 maja i zależny będzie od tego czy tegoroczne młode cietrzewie będą już do tego czasu samodzielne. Listę szlaków i mapki będziemy publikować wkrótce - informuje KPN