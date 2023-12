Magia promocji, czyli świąteczne pułapki cenowe. Progress Day w filii UEW

Pokazuję w jaki sposób ustala się ceny, jak sprzedawcy kuszą nas odpowiednio konstruując ceny i strategie promocyjne. Zmiana przepisów, dzięki którym sprzedawca musi przedstawić najniższą cenę z ostatnich 30 dni pomogła o tyle, że klient jest lepiej poinformowany i myśli, że podejmuje świadomą decyzję, ale tak naprawdę dyrektywa Omnibus była dla uspokojenia naszych sumień. Jest wiele różnych metod, żeby te przepisy obejść. Wystarczy, że taki produkt spakietujemy i zamiast jednego, sprzedamy dwa, albo do maszynek do golenia dodamy piankę do golenia i taki produkt nie ma historii z 30 dni - przestrzega dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW.