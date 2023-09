Mammografia pomaga wykryć raka piersi we wczesnym stadium rozwoju. Dzięki mammobusom badanie jest szybko dostępne. Będą w wielu miastach Alina Gierak

Czego nie robić przed mammografią? Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy jednak pamiętać o oszczędnym stosowaniu w dniu badania kosmetyków takich jak np. pudry, dezodoranty pudrowe, perfumy itp. Przed badaniem należy usunąć całą biżuterię z okolic szyi i klatki piersiowe

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Mammografia pomaga wykryć tę chorobę we wczesnym stadium rozwoju, co daje szansę na całkowite wyleczenie. Dzięki mammobusom badanie jest dużo łatwiej dostępne. W powiecie karkonoskim mammobus zatrzyma się we wrześniu aż 11 razy.