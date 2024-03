Mieszkańcy i turyści obawiają się, że Górzyniec, ciche, kameralne osiedle Piechowic, po wybudowaniu apartamentowców, zatraci swój charakter Alina Gierak

Górzyniec jest spokojnym osiedlem Piechowic. Dobrze znają to miejsce amatorzy kąpieli w zimnej wodzie, którzy przyjeżdżają do wodospadu Kropelka oraz miłośnicy spacerów po lesie. Nie ma kramów turystycznych i budek z fast foodami. To jedno z miejsc w regionie karkonoskim nieskażone masową turystyką. To jednak może się zmienić. Mieszkańcy alarmują, że powrócił pomysł budowy apartamentowców Górzyńcu. W starostwie karkonoskim już został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.