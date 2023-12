Mieszkańcy Szklarskiej Poręby zrozpaczeni i oburzeni. Ktoś zastrzelił Bartka, oswojonego jelenia, który przechadzał się po mieście

Jeleń zadomowił się w Szklarskiej Porębie Dolnej. Podchodził pod domostwa, spacerował po ulicach i wzbudzał sensację wśród turystów. Miejscowi polubili zwierzę i przyzwyczaili się do niego. Nazwali go Bartek.

Niestety, wczoraj (17.12) nieznany sprawca zastrzelił jelenia.

Zdarzenie opisał pan Sebastian, mieszkaniec Szklarskiej Poręby.

Około 23. 30 usłyszałem straszny huk za oknami, a że z tyłu domu mam tylko łąki i lasy, podszedłem do okna i zauważyłem, że niedaleko od domu za moim płotem ktoś chodzi i świeci latarką (...) Postanowiłem sprawdzić, co się dzieje.

Około 30 metrów od mojego płotu stał człowiek, a przed nim leżał wielki jeleń.

Mężczyzna odpowiedział, że jest myśliwym. Ja odparłem, że budzi mi dzieci i wydarzyło się to pod samym domem i nie wiem, czy tak w ogóle wolno. Człowiek odpowiedział, że wolno, strzela do dzików i idzie po psa. Zaczął się cofać. Poszedłem za nim i rozmawiałem z nim. Powiedział, że jest myśliwym i żebym sprawdził na stronie gminy, jest to teren do odstrzałów - opisuje pan Sebastian.