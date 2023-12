Przegląd tygodnia z 10.12.2023 w Jeleniej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 3.12 do 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Urzędnicy z Wrocławia zamknęli aptekę w Wałbrzychu, która działała ponad 20 lat. To kara za ratowanie ludzi w pandemii? ZDJĘCIA, FILM”?

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

📢 Urzędnicy z Wrocławia zamknęli aptekę w Wałbrzychu, która działała ponad 20 lat. To kara za ratowanie ludzi w pandemii? ZDJĘCIA, FILM W jednej chwili urzędnicy z Dolnośląskiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu przekreślili dorobek życia 77-letniego Jerzego Deckerta z Wałbrzycha. Całym sercem oddanego pacjentom, który w branży farmaceutycznej pracuje 55 lat. Bez zarzutu. Do czasów pandemii koronawirusa, kiedy ludzie odbijali się od drzwi zamkniętych przychodni, a on nie zostawił ich bez leków. Dziś nie ma co jeść, za co płacić rachunków, oddał samochód, a lada dzień straci dach nad głową. Jaką "zbrodnię" popełnił, że wymierzono mu najsurowszą karę? 📢 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z prezentami i animacjami dla dzieci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze po raz kolejny zorganizował dla dzieci Mikołajki. Dzięki wsparciu sponsorów przygotowano 50 paczek dla chłopców i dziewczynek w wieku od 6 do 12, ale ich młodsze rodzeństwo również zostało obdarowane mniejszymi prezentami.

📢 Paraliż kolei na Dolnym Śląsku. Duże opóźnienia pociągów w regionie wałbrzyskim przez awarię na dworcu Wrocław Główny 9 grudnia 2023, w przeddzień wprowadzenia największych zmian w rozkładzie pociągów Dolny Śląsk boryka się z niemałymi trudnościami na kolei. Awaria zasilania w stacji Wrocław Główny rzutuje na kursowanie pociągów w całym regionie. Poranne pociągi przez Wałbrzych do Szklarskiej Poręby przyjechały kilkadziesiąt minut spóźnione...

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najtańsze domy jednorodzinne na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Domy w cenie mieszkania - ceny, zdjęcia, aktualne oferty grudzień 2023 Marzycie o zamieszkaniu we własnym domu? Prezentujemy kilkanaście atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska, które są dostępne w cenie mieszkania - do 250 tys. zł! Wygodne, niebrzydkie, z działką, czasem też ogrodem, a jak pięknie położone! Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Otwarcie Pogotowia Ratunkowego w gminie Leśna w powiecie lubańskim. Jest siedziba dla nowego ambulansu. Tylko u nas zobacz zdjęcia Oficjalnie otwarto nową siedzibę jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego w Leśnej, w powiecie lubańskim. Na początku bieżącego roku gmina z powiatu lubańskiego uzyskała nowy ambulans, który podczas postoju już nie będzie narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne, lecz będzie gotowy do wyjazdu w komfortowych warunkach. 📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Na autostradzie A4 bus zderzył się z piaskarką, został zmiażdżony Dzisiaj rano, około godz. 6.00 doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A4 w Dolnośląskim. W okolicach Bolesławca, na 46 kilometrze autostrady A4, na jezdni w stronę Zgorzelca, bus zderzył się z piaskarką. Samochód został zmiażdżony. 📢 Po szkole mają czas na naukę i pomaganie. Wielka Paka dla Dzieciaka Po raz 15. Bursa Szkolna nr 1 z ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze zorganizowała akcję pod hasłem Wielka Paka dla Dzieciaka. Kilkadziesiąt dzieci wytypowanych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej otrzymało dzięki temu worek prezentów.

📢 Historyczna chwila dla Świeradowa Zdroju, Krobicy, Mroczkowic, Mirska i Proszówki Mieszkańcy Świeradowa Zdroju, Mirska oraz okolicznych miejscowości, a także turyści - czekali na ten moment od 27 lat. Do miasta pod Stogiem Izerskim powrócił pociąg. Wszystko za sprawą inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który przejął linie z Gryfowa Śląskiego i poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei podjął się rewitalizacji szlaku kolejowego. 📢 Kilka minut po wyjściu z pociągu w Szklarskiej Porębie lub w Świeradowie -Zdroju już jesteście na szlaku. Gdzie warto wędrować? Góry Izerskie zachwycają po polskiej i czeskiej stronie. Często rezygnujecie z wycieczek, bo sądzicie, że bez samochodu tu nie dotrzecie. Tymczasem są dogodne połączenia pociągiem. W sam raz na weekendową wycieczkę. Podopowiadamy, jak dojechać i co zwiedzić. Warto to zrobić dla fantastycznych punktów widokowych i ciekawych szlaków.

📢 Wybieracie się w góry? Przeczytajcie rozmowę o zagrożeniach z Dariuszem Timlerem, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Piękne zdjęcia zaśnieżonych szczytów i ścieżek wśród drzew pokrytych białym puchem, kuszą do wypraw w Karkonosze i Góry Izerskie. Śmiałkowie planują zdobywanie Śnieżki czy Szrenicy w szortach. Zanim wyjdziecie z domów, przeczytajcie rozmowę z Dariuszem Timlerem, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Mówi między innymi o tym, jak przygotować się do wycieczek i uniknąć wychłodzenia organizmu. Przypomina, że zimno może zabijać. Także w mieście. Co trzeba wiedzieć? 📢 Jeleniogórzanie trzymali wczoraj kciuki za Konrada Walkowiaka, ekonomisty z naszego miasta. W "Milionerach" poszło mu świetnie Które dżiny pomagały Aladynowi? Takie pytanie za 500 tysięcy złotych padło wczoraj (6.12) w "Milionerach". Miał na nie odpowiedzieć Konrad Walkowiak, ekonomista z Jeleniej Góry, któremu kibicowało całe miasto.

📢 Świątecznie w Jeleniej Górze. Miejska choinka rozświetlona magicznym zaklęciem To już tradycja od kilku lat - 6 grudnia przed Ratuszem w Jeleniej Górze rozświetlana jest choinka, a na to wydarzenie przybywa wielu mieszkańców. Po raz kolejny, aby światełka się zapaliły, przedszkolaki musiały trzykrotnie wypowiedzieć magiczne zaklęcie. 📢 Lodowisko w Jeleniej Górze oficjalnie otwarte. Znajdź się na zdjęciach! W dniu św. Mikołaja, tj. 6 grudnia 2023 r. mieszkańcy Jeleniej Góry doczekali się otwarcia lodowiska. W poprzednich latach sporadycznie mieli okazję korzystać z dwóch "białych orlików", ale w końcu wybudowano lodowisko, które ma funkcjonować przez niemal pół roku. 📢 Tragiczny pożar na Dolnym Śląsku. Ściana zawaliła się na strażaków, więcej rannych i zagrożenie! - wideo - aktualizacja Dziś (5 grudnia) po godz. 6 rano w Błażkowej w gminie Lubawka (powiat kamiennogórski) doszło do pożaru budynku gospodarczego. Na miejsce wezwano straż pożarną. Niestety, podczas działań gaśniczych na ratowników zawaliła się ściana. Trzej mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Mamy nowe wieści z miejsca zdarzenia, obrażenia odniósł czwarty strażak. Spalona ruina nadal groźna!

📢 Konrad Walkowiak, ekonomista z Jeleniej Góry powalczy dzisiaj o milion złotych w "Milionerach". Do tej pory szedł jak burza Po wczorajszym odcinku "Milionerów" na koncie Konrada Walkowiaka, ekonomisty z Jeleniej Góry jest 250 tysięcy złotych. Dzisiaj (6 grudnia) powalczy dalej. Ma szansę na wygranie miliona złotych, bo idzie mu jak z nut. Sprawdźcie, na jakie pytania już odpowiedział. Trzymajcie dzisiaj kciuki! 📢 Mikołaj w Jeleniej Górze. Rozdaje cukierki w autobusach miejskich. Będzie na rozświetleniu choinki i na otwarciu lodowiska Dzisiaj ( 6 grudnia) Mikołaja szukajcie w autobusach miejskich w Jeleniej Górze. Dzieci mogą liczyć na łakocie. To nie koniec atrakcji. Wesoło i kolorowo będzie na dzisiejszym rozświetleniu miejskiej choinki na placu Ratuszowym. Po tym wydarzeniu można się wybrać na łyżwy. Kryte jeleniogórskie lodowisko działa od dzisiaj. 6 grudnia wstęp za darmo! Poznajcie godziny wydarzeń.

📢 W Karpaczu i Świeradowie-Zdroju pozjeżdżacie już na nartach. Sprawdźcie, które nartostrady są czynne i ile kosztują bilety na wyciągi Sezon dla narciarzy już ruszył. W Karpaczu i Świeradowie-Zdroju czynne są koleje linowe oraz otwarte nartostrady. Sprawdźcie które. Nie ma na razie zbyt wielu narciarzy, więc warunki są super. Najlepiej kupować bilety on-line, bo nie stoicie do kasy w kolejce. 📢 Przez 27 lat po torach do Świeradowa - Zdroju nie jeździł pociąg. Na tej trasie są niestrzeżone przejazdy kolejowe. Kierowcy muszą uważać Od 10 grudnia na trasę z Gryfowa Śląskiego do Świeradowa-Zdroju po 27 latach powrócą pociągi. To zmieni warunki na drodze z Mirska. Kierowcy będą musieli przejeżdżać przez niestrzeżone przejazdy kolejowe. Do tej pory robili to automatycznie, bo składy nie kursowały. Teraz muszą bardzo uważać. O to apelują strażacy z OSP Mirsk.

📢 Zobaczcie, jak wyglądał Dzień Świętego Mikołaja w PRL-u i później. Może odnajdziecie się na zdjęciach z przedszkoli w Jeleniej Górze? Większość dzieci już czeka na Mikołaja. I choć teraz 6 grudnia kojarzy teraz się z mnóstwem ozdób na ulicach, kolorowymi reklamami i sklepami zapełnionymi zabawkami, to nie zawsze tak było. Zobaczcie, jak wyglądał Dzień Świętego Mikołaja w PRL i w latach późniejszych. Mamy także archiwalne zdjęcia z jeleniogórskich przedszkoli. Jesteście na nich? 📢 Ostatnie pożegnanie Daniela Chojnackiego. Prezes GOPR odszedł zbyt wcześnie! Dzisiaj (4 grudnia) na "starym" cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze spoczął Daniel Chojnacki - prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, organizator festiwali biegowych, były oficer rowerowy Wrocławia. "Danka" żegnała rodzina, przyjaciele, znajomi, miłośnicy gór i samorządowcy.

