Historyczna chwila dla Świeradowa Zdroju, Krobicy, Mroczkowic, Mirska i Proszówki

Samorząd wojewódzki postawił na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym

W 2018 roku obiecaliśmy mieszkańcom Dolnego Śląska dynamiczny rozwój kolei i słowa dotrzymujemy. Pociągi znów dojeżdżają już do Bielawy, Lubina, Jedliny-Zdroju czy Chocianowa. Dziś na kolejową mapę Polski wraca także Świeradów-Zdrój. To historyczny moment, gdyż od teraz kupując bilet w dowolnym zakątku kraju, wszyscy podróżni będą mogli dojechać w piękne dolnośląskie Góry Izerskie – powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Linia z Gryfowa Śląskiego do Mirska, a dalej do Świeradowa Zdroju ma w sumie 17 km długości. Przejazd pociągu, który regularnie ma kursować od nowego rozkłady jazdy, czyli 10 grudnia br. - ma trwać ok. 30 minut. Po drodze będzie się zatrzymywać w Proszówce, Mirsku, Mroczkowicach, Krobicy, by dotrzeć do uzdrowiskowego miasta pod Stogiem Izerskim.