Przywrócenie kolei z Mirska do Czech nie tak prędko. Ewentualna rewitalizacja musi poczekać

Linia kolejowa z Mirska do Jindřichovic pod Smrkem została uruchomiona w 1904 roku i funkcjonowała do 1945 r., natomiast po stronie polskiej pociągi jeździły do 1996 r.

W poniedziałek uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym transportu kolejowego pomiędzy Krajem Libereckim a Województwem Dolnośląskim. Podczas spotkania omawiano kwestie dotyczące połączenia kolejowego Mirsk - Jindřichovice pod Smrkem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kraju Libereckiego, przewoźników kolejowych, starosta Jindřichovice pod Smrkem, burmistrzowie Mirska i Leśnej oraz aktywiści ze strony polskiej i czeskiej - poinformował Andrzej Jasiński, burmistrz Leśnej.

Niestety usłyszeliśmy, że zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej, to połączenie nie znajduje się na liście priorytetowych połączeń kolejowych. Nie zostały zabezpieczone środki na ten cel. Strona czeska stwierdziła, że na przykładzie połączenia autobusowego z Liberca do Świeradowa widać małe zainteresowanie komunikacją w ruchu przygranicznym - powiedział A. Jasiński.