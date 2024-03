Kraina Wygasłych Wulkanów ma szansę stać się turystycznym magnesem dla turystów z całego świata. Jedyne takie miejsce w Polsce jest obok nas

Starania lokalnych samorządów i stowarzyszeń o to, by wpisać tę niezwykłą krainę na listę UNESCO, trwały wiele lat. Teraz nadszła dobra wiadomość.

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB ogłosił, że Kraina Wygasłych Wulkanów może trafić na listę Światowych Geoparków UNESCO.

Jesteśmy pełni nadziei, że tak się stanie. Byłoby to zwieńczenie wieloletniej, wytężonej pracy lokalnej społeczności, połączonej ze wsparciem ze strony środowiska naukowego. A jednocześnie - ogromny prestiż. Kolejny polski geopark dołączyłby do elitarnego grona geoparków UNESCO" - powiedziała PAP dr Katarzyna Szadkowska, kierowniczka Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu.