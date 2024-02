Mieszkańcy i turyści protestują przeciwko budowie wysokiego słupa energetycznego w Krainie Wygasłych Wulkanów. Oszpeci krajobraz

Ostrzyca to miejsce wciąż szczęśliwie nietknięte ludzką ręką. Poza starym, poniemieckim szlakiem na szczyt nie ma tu niczego - dróg, patodeweloperów, kiczu czy krzykliwych straganów. Jest tylko cisza, przyroda i piękne widoki. No właśnie, widoki. One niedługo mogą zostać oszpecone, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby 500 metrów od szczytu poprowadzić linię wysokiego napięcia ze słupami o wysokości 60 metrów (dla porównania, od słupa do szczytu przewyższenie będzie wynosić około 130 metrów). Więc za niedługo pamiątkowe zdjęcia z jednym z najsłynniejszych polskich wulkanów będzie można robić z widokiem słupów i kabli przesłaniających szczyt.