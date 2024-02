Z Okola, najwyższego szczytu w Górach Kaczawskich zobaczycie Śnieżkę, Szrenicę i Śnieżne Kotły. Z Jeleniej Góry dojedziecie tu w 30 minut Alina Gierak

W weekendy na ścieżce wiodącej na Okole, jest tłoczno jak na Majówce w Jeleniej Górze. To ulubione miejsce na wycieczki rodzinne i nawet to, że w błocie można zgubić buty, nie przeszkadza turystom. Co ich przyciąga na ten niezbyt wysoki (724 m n.p.m.) szczyt? Jak tam dojechać i jaki szlak jest najlepszy? Przeczytajcie poniżej.