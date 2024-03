Ponad rok temu stracili komunikację miejską w weekendy. Tydzień przed wyborami autobusy powrócą

No cóż za cudowna wiadomość. Szkoda tylko, że tak dziwnym zbiegiem okoliczności zbiega się z wyborami. W tamtym roku ludzie prosili, pisali petycje, chcieli się spotkać z wójtem, ale on miał wszystkich w głębokim poważaniu, ważne że on ma czym 4 litery wozić i prawie 100 procent podwyżki płacy. A teraz nagle olśnienie. Czy oni myślą, że to średniowiecze, a ludzi mają za durni?