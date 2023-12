Po szkole mają czas na naukę i pomaganie. Wielka Paka dla Dzieciaka

W tegorocznej edycji zbiórkę prowadziły: przedszkole Kubuś Puchatek, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 15, Zespół Szkół Elektronicznych, II Liceum Ogólnokształcące im. Norwida, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Śniadeckiego, a także osoby prywatne. Prezenty ze szkół i przedszkoli są zwożone do bursy przy ul. Kilińskiego, gdzie młodzież segreguje dary i tworzy paczki dla dzieci wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Robimy to, aby sprawić dzieciom radość. 6 grudnia jest kolejka Mikołajów do Domów Dziecka, więc pomyślałam o dzieciach, które są w domach, gdzie "nie przelewa się" - powiedziała Dorota Mazur, wicedyrektorka ds. pedagogicznych w Bursie Szkolnej nr 1. - Nie brakuje wzruszających momentów. Pamiętam jak taki mały szkrab ciągnął za sobą paczkę większą od siebie - to fajne momenty. Są miejsca, gdzie dzieci w oknach czekają na nas, tworzą laurki dla Mikołaja - dodała inicjatorka akcji.