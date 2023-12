Lodowisko w Jeleniej Górze oficjalnie otwarte. Znajdź się na zdjęciach!

Miasto wybudowało, obiektem zarządza miejska spółka

Lodowisko zbudowała firma „Alles Cool” Chłodnictwo, Klimatyzacja Wentylacja z Kępna. Jelenia Góra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 milionów złotych. Całkowity koszt zadania wyniósł niemal 9 mln zł. Płyta lodowiska ma powierzchnię 20 x 45 m. W sezonie letnim, gdy płyta nie będzie mrożona, będzie można uprawiać: badmintona, tenis ziemny, koszykówkę, siatkówka, ale również będzie rozkładany pumptrack i skatepark. Tafla będzie może pomieścić od 80 do 100 osób, a do wypożyczenia przygotowano ok. 300 par łyżew. Ponadto jest trybuna na 28 osób.