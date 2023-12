Otwarcie Pogotowia Ratunkowego w gminie Leśna w powiecie lubańskim. Jest siedziba dla nowego ambulansu. Tylko u nas zobacz zdjęcia

Oddano do użytku ostatni etap Centrum Reagowania i Zarządzania Kryzysowego, której gospodarzem będzie Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. Powstanie centrum to efekt współpracy Urzędu Miasta w Leśnej z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną. Jak podkreślał włodarz Leśnej, to najlepiej wyposażony punkt ratownictwa w regionie.

Zespół Ratownictwa Medycznego w Leśnej to ostatni akcent w tym roku. Inwestycja o wartości ok. 3 mln zł, to głównie zasługa miasta i gminy, z czego 25 proc. budynku jest przeznaczone dla zespołu ratownictwa.

Jak podkreśla Mariusz Gierus (dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze), to modelowy przykład jak służby powinny kooperować.