Na Polanie Jakuszyckiej powstaje Dolnośląskie Centrum Sportu. Zobacz inwestycję za 140 mln zł

Co powstaje na Polanie Jakuszyckiej?

Przede wszystkim nowoczesne, ergonomiczne budynki, z zielonymi dachami, w których będą wszystkie niezbędne elementy do uprawiania zawodowego i amatorskiego sportu. Z jednej strony szatnie i pomieszczenia do smarowania nart, z drugiej - pomieszczenia VIP, zaplecze konferencyjne i gastronomiczne. Powstanie sala gimnastyczna do treningu dla siatkarzy i koszykarzy. Zaplanowano również 38 pokoi hotelowych z komorami hipoksyjnymi, hotel turystyczny na 190 miejsc, centrum odnowy biologicznej z siłownią oraz basenem. Latem do dyspozycji będzie boisko treningowe ze sztuczną trawą i bieżniami lekkoatletycznymi (200 m i 60 m), które zimą będzie pełniło rolę ministadionu do szkolenia dzieci i młodzieży. Obiekt będzie także przystosowany dla paraolimpijczyków.

W okolicy obiektu znajdzie się duża wypożyczalnia nart, która latem będzie wypożyczalnią rowerów. Przystanek kolejowy umożliwi wreszcie czekanie na pociąg pod dachem.