Na sankach z dzieckiem ze Śnieżki? Jeden z turystów był stęskniony zimowych wrażeń?

Wybrał się z dzieckiem z sankami na Śnieżkę

"Śnieżka to nie jest dobre miejsce do zjeżdżania z dziećmi na sankach. Nie polecamy naśladować." - poinformował w mediach społecznościowych pracownik Karkonoskiego Parku Narodowego. Mimo że GOPR od dawna apeluje o zachowanie ostrożności w Karkonoszach, przygotowanie odpowiedniego sprzętu i dostosowanie do warunków panujących na szlakach, to kolejni "śmiałkowie" wpadają na pomysły, które trudno nazwać mądrymi.

Mężczyzna z sankami na Śnieżce to kolejny przykład, którego nie należy naśladować. Nieodpowiedzialne zachowanie w górach może skończyć się tragicznie.