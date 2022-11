Niezwykła Jelenia Góra okiem nieżyjącego Andrzeja Szpaka. Te zdjęcia ulic, wydarzeń i ludzi nie były jeszcze publikowane (cz. II)

Jelenia Góra na fotografiach Szpaka. Zabobrze w budowie, targowisko przy Różyckiego i sklepy Społem

To niesamowity zbiór fotografii, które udostępniamy za zgodą syna nieżyjącego już fotografa. Andrzej Szpak był z aparatem wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego. Jest również autorem wielu dokumentalnych filmów, które przedstawiają Jelenią Górę, ale i całe dawne województwo jeleniogórskie w rozmaitych odsłonach. W pierwszej części publikowaliśmy zdjęcia targowiska "Flora" w okresie największego rozkwitu, wybory Miss Polonia i nieistniejące już zakłady, które działały w stolicy Karkonoszy na niespotykaną dziś skalę. W drugiej zabierzemy was, m.in na budowę osiedla Zabobrze, do stacji krwiodawstwa i na budowę SP nr 11.

Dzięki fotogalerii możemy zobaczyć, jak bardzo zmieniła się sama Jelenia Góra, jaka moda panowała na ulicach jeszcze kilkadziesiąt lat temu i jak wyglądały zakupy w sklepach Społem. Jesteście ciekawi? Czas, start!