Nowe karetki dla pogotowia. Pierwsze takie na Dolnym Śląsku!

Jak podkreśla Mariusz Gierus - dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, to już trzecie w tym roku wzmocnienie floty jego jednostki.

Tym razem są to jednak pierwsze tego typu karetki na Dolnym Śląsku i jedne z pierwszych w Polsce. Ich kontenerowa zabudowa o prostych ścianach, z przejściem do kabiny kierowcy zapewnia większą przestrzeń dla pacjenta oraz personelu ratującego jego życie. Nowe ambulanse powstały na bazie pojazdów marki Mercedes-Benz Sprinter (wersja ciężarowa). Wyposażone zostały m.in. w system automatycznych łańcuchów śniegowych, dostosowanych do wymagających, trudnych warunków drogowych w naszym rejonie operacyjnym. Masa samochodów przekracza 3,5 tony i wymaga od ich kierowców prawa jazdy kategorii C - powiedział Mariusz Gierus, dyrektor PR JG.