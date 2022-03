Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa w Kowarach. Kogo dotyczy i kiedy się odbędzie?

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Miasta Kowary odbędzie się w dniach 28 i 29 ‼️ kwietnia 2022 r. w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 (III piętro) w budynku Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z zapisem art. 32 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.) mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia.

Kwalifikacja wojskowa nie jest skierowaniem do odbywania zasadniczej służby wojskowej ani nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją geopolityczną i militarną na terenie Europy. Więcej informacji na ten temat pod numerem telefonu 75 64 39 227