Znajdziecie tu cudowną figurkę Madonny, piękny kamienny most, spektakularną bazylikę, a przede wszystkim niepowtarzalny Przełom Bardzki, najpiękniejszy odcinek doliny Nysy Kłodzkiej, który można pokonać na pontonie lub kajakiem. Do najpopularniejszych zabytków Barda należą: - Stare Miasto (w obrębie z 1300 r.) - Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (zob. niżej) - Klasztor Ojców Redemptorystów z muzeum sztuki sakralnej - Zespół kaplic różańcowych na Górze Różańcowej - Kaplica NMP na Bardzkiej Górze (zob. niżej) - Szczątkowe ruiny zamku z XIII w. na Bardziej Górze - XIX-wieczne forty ziemne - Gotycki most na Nysie Kłodzkiej, ukończony w XVI w., z figurą Jana Nepomucena

Dariusz Gdesz