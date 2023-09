Od 6 do 12 października obejrzycie w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze świetne spektakle z polskich teatrów Alina Gierak

Miłośnicy teatru co roku czekają na Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. To okazja, by w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zobaczyć spektakle z najlepszych polskich scen. Tegoroczna 50. edycja Spotkań Teatralnych trwać będzie od 6 do 12 października. Bilety możecie już kupować i warto się pospieszyć, bo znikają, jak świeże bułeczki. Zobaczcie program 50. Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych. W galerii znajdziecie opisy spektakli.