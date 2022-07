Oni pomagają, ale teraz sami potrzebują pomocy. Zbiórka na motoambulans dla pogotowia ratunkowe w Jeleniej Górze

Jak informuje na swoim fanpage'u Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, prowadzą oni zbiórkę na zakup nowego ambulansu. Jednak nie chodzi o znany każdemu pojazd tylko o nieco szybszą wersję. Zbiórka dotyczy motoambulansu, który usprawni pracę ratownikom medycznym.

Taki niewielki i szybki ambulans, w przypadku wystąpienia korków na ulicach albo w momentach, których miejsce zdarzenia jakiegoś wypadku lub kiedy osoba poszkodowana znajdują się w trudno dostępnym miejscu, pozwoli na szybką reakcję i sprawne dotarcie do celu.

Zbiórka ruszyła w tamtym tygodniu i póki co zebranych pieniędzy jest niewiele. Łączna kwota jaka powinna zostać uzbierana to 219 tysięcy złotych. Jest to bardzo dużo pieniędzy, które dzięki pomocy mieszkańców Jeleniej Góry, licznych miast sąsiadujących z Jelenią Góra czy turystów, którzy odwiedzają Karkonosze i będą chcieli wesprzeć akcję, może uda się uzbierać.