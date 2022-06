Pawilon Norweski - Zobacz jak przez lata zmieniał się kultowy budynek Parku Norweskiego! Eliza Ciepielewska

Pawilon Norweski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli z cieplickich parków. Został wybudowany w 1906 roku przez znanego cieplickiego fabrykanta E. Füllnera. Wzorem na podstawie, którego powstała ta budowla był pawilon „Frognersaeteren” położonego na zboczach Oslofjordu, dzisiaj norweskiej stolicy Oslo. Pawilon Norweski pierwotnie mieścił w sobie dużą restaurację, klub, pokoje gościnne, salę gier i prywatny pokój właściciela. Restauracja w Pawilonie Norweskim funkcjonowała tu do lat 50-tych XX wieku. Pod koniec lat 50-tych obiekt popadł w ruinę. Dopiero w 1967 roku z Długiego Domu przeniosło się do Pawilonu Norweskiego - Muzeum Przyrodnicze. Obecnie budynek Pawilonu jest po remoncie i czeka na swoją dalszą historię. Zobaczcie jak zmieniał się przez lata!