Perła Zachodu nad Jeziorem Modrym to unikat. Zbudowano ją na szczycie urwiska i jest niemal cała z drewna

Siedlęcin i wieża rycerska

Do Perły Zachodu można dostać się na kilka sposobów. Dojdziemy tu pieszo, przyjedziemy rowerem, a także zaparkujemy samochód niemal przed wejściem do gościńca. Tym wszystkich, którzy zdecydują się na skorzystanie z możliwości własnych nóg polecamy malowniczą trasę, która prowadzi przez Borowy Jar. Żółty szlak zaczyna się w okolicach różowej kładki, skąd prowadzi też droga na Wzgórze Krzywoustego. Jeśli uda nam się dotrzeć w to miejsce, to mamy do przejścia około 3 kilometrów, w większości asfaltową drogą wzdłuż rzeki.

Trasa idealnie nadaje się również do tego, żeby pokonać ją na rowerze. Po prawej stronie znajduje się Bóbr, a po drodze czekają na nas: Cudowne Źródełko i ruiny dawnej fabryki papieru.

Bardziej leniwym polecamy jazdę samochodem przez Siedlęcin. W samym centrum wsi znajduje się Wieża Książęca, która została wzniesiona w latach 1313-1315 z inicjatywy księcia Henryka I jaworskiego. Jest wyposażona w najstarsze w Polsce stropy, wykonane z drewna, które przetrwały do dzisiejszych czasów. Na ścianach z kolei można podziwiać unikatowe malowidła, przedstawiające legendę o sir Lancelocie, jednego z rycerzy Okrągłego Stołu.