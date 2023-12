PiS: Jerzy Łużniak maksymalnie podnosi podatki i maksymalnie dużo zarabia

W wyborach samorządowych w 2018 roku Krzysztof Mróz (PiS) przegrał w II turze z Jerzym Łużniakiem wyścig o fotel prezydenta Jeleniej Góry.

Jerzy Łużniak miał 5 lat na zrealizowanie swojego programu wyborczego. Nikt go nie przymuszał do obietnic. Po pierwsze, 500 mieszkań komunalnych - nie wybudowano ani jednego, a przez wiele lat miasto nawet nie składało wniosków o dofinansowanie. Druga obietnica powtarzana od wielu lat, to budowa hali widowiskowo-sportowej. Pamiętajmy, że Jerzy Łużniak wcześniej był zastępcą Marcina Zawiły. Przez 5 lat nawet nie ma żadnego pomysłu na wybudowanie hali. Trzecia kwestia to ożywienie centrum Jeleniej Góry - nawet informacja turystyczna się wyprowadza z Placu Ratuszowego. Pozostało przygnębiające wrażenie pustki na pl. Ratuszowym i ul. 1 Maja. Kolejną obietnicą miała być docelowo bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich - to funkcjonuje w Lubinie i Polkowicach - wymieniał Krzysztof Mróz, były senator RP, który dodał też niezrealizowaną obietnicę wprowadzenia rowerów miejskich.