Plejada gwiazd w I Liceum Ogólnokształcącym im. Żeromskiego w Jeleniej Górze

Przyjechałem z Gryfowa Śląskiego - uwolniłem się z małego gimnazjum i to był pierwszy krok w samodzielne życie. To była niezwykła przygoda, spotkałem tu prawdziwych przyjaciół, wielkich mistrzów, cudownych nauczycieli i nauczyłem się wolności. Występuję w wielu miejscach w Polsce, ale jednak scena I LO w Jeleniej Górze jest wyjątkowa - to wspomnienia, ludzie, spełnione marzenia - wspomina Marek Sieradzki, absolwent Żeroma sprzed 13 lat, który prowadzi Teatr F'art. Jak mówi, Żerom to styl bycia i można tu się nauczyć przedmiotów ścisłych, jak i spełniać artystycznie.