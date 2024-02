Polecamy w weekend: Rajd na Raty na Perłę Zachodu, spektakl "Coś na ząb" w Zdrojowym Teatrze Animacji, giełdę w Cieplicach Śląskich -Zdroju Alina Gierak

Sztuka o dwóch trollach, żyjących w buzi chłopca. Chłopiec nie należał do czyścioszków i nie mył zębów, dlatego Karius i Baktus żywili się słodkościami w jego buzi. Spektakl obejrzycie 24 lutego o godz. 16.00 w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze Jacek Maksymowicz/ ZTA Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Mamy nadzieję, że będzie pogoda, by wziąć udział w Rajdzie na Raty, pierwszym w tym sezonie. Uczestnicy maszerują do schroniska Perła Zachodu. Co jeszcze można robić w ten weekend (23 -25 lutego) w Jeleniej Górze? Sprawdźcie