Pomysł na weekend: Wieża widokowa Grzybek na Wzgórzu Krzywoustego!

Aby uzbierać potrzebne środki, musiało minąć praktycznie 20 lat. Liczne zbiórki, loterie i wpłaty przez ludzi zainteresowanych projektem, w końcu przyczyniły się do powstania znanej wieży widokowej. W maju 1911 roku, punkt widokowy został otwarty, ku uczczenia 800-letniej rocznicy wybudowania w tym samym miejscu, zamku Bolesława II Krzywoustego.

Według historii, już w 1891 roku pojawiły się pierwsze plany wzniesienia w Jeleniej Górze wieży widokowej. Chociaż z początku ciężko było ustalić lokalizację dla takiego miejsca, całe szczęście udało się je wybrać i wybudować ten historyczny budynek, który stoi we wskazanym miejscu do dzisiaj.

To co potrafi zrobić wrażenie, to widok jaki można doświadczyć będąc na szczycie "Grzybka". Widok na całą kotlinę Jeleniogórska, widok na góry i możliwość zobaczenia panoramy miasto, tego nie można przegapić. Na górze stworzono zrzut całego widoku na miasto Jelenia Góra.