Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebują one opieki i wsparcia ze strony dorosłych, którzy mogą im taką opiekę zapewnić. W takich sytuacjach do gry wchodzą rodzice zastępczy. Obecnie trwa nabór na kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych. Poszukiwania najlepszych opiekunów przeprowadza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje osób, które są:

odpowiedzialne, empatyczne, praca z dziećmi sprawia im radość

Pamiętaj, że: