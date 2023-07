Prasówka 23.07.2023 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Czynne kąpieliska w Jeleniej Górze 23.07.2023 które? W kraju sezon na kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy dzisiaj otwarte Twoje ulubione kąpielisko? Sprawdź, które obiekty są dziś czynne. Upewnij się, jakie warunki panują na kąpieliskachw Jeleniej Górze. Ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w artykule. Zobacz listę czynnych kąpielisk w Jeleniej Górze i okolicy.

Puzonista, dyrygent i śpiewak mają za sobą 1700 km przejechanych na rowerach. Przed nimi trzeci etap Świnoujście - Jelenia Góra. W piątek (21 lipca) planują dotrzeć do naszego miasta. Nie jest to typowa wyprawa rowerowa. Muzycy jadą bowiem, by pomagać w zdobyciu pieniędzy na operacje dla chorych dzieci.