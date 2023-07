Do Jeleniej Góry przyjadą nietypowi cykliści. To muzycy klasyczni, którzy połączyli rowerową pasję z ważnym celem Alina Gierak

Muzycy jadą na rowerach, by pomóc chorej dziewczynce i wesprzeć zakup fortepianu dla szkoły muzycznej w Makarowie na Ukrainie Marcin Nałęcz-Niesiołowski

Puzonista, dyrygent i śpiewak mają za sobą 1700 km przejechanych na rowerach. Przed nimi trzeci etap Świnoujście - Jelenia Góra. W piątek (21 lipca) planują dotrzeć do naszego miasta. Nie jest to typowa wyprawa rowerowa. Muzycy jadą bowiem, by pomagać w zdobyciu pieniędzy na operacje dla chorych dzieci.