W weekend (26.01-28.01) nie tylko WOŚP. W Jeleniej Górze możecie się wybrać do teatrów, na wystawy i do podziemi Alina Gierak

Agę Ejsmont i Dorotę Korczycką- Bąblińską obejrzycie w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze w "Rozbójniku Hotzenplotzu" Jacek Karasiewicz Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W Jeleniej Górze weekend możecie spędzić z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która gra w sobotę i niedzielę od rana do wieczornego Światełka do Nieba. Warto także wybrać się na przedstawienia do Zdrojowego Teatru Animacji oraz Teatru im. Cypriana Kamila Norwida. W ZTA nie opuście w sobotę wieczoru piosenki francuskiej. Sprawdźcie co polecamy.