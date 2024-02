Wernisaż wystawy szkła, mecz MKS Vitamineo Jelenia Góra, spektakle w teatrach i niezwykły koncert w Filharmonii Dolnośląskiej

19:00 Mistrzowski Dialog - Karkonoski Wieczór Kameralny - Filharmonia Dolnośląska Wystąpi dwoje znakomitych artystów – Krzysztof Jakowicz i Robert Morawski.

Krzysztof Jakowicz, to skrzypek, pedagog, profesor sztuk muzycznych i profesor emerytowany UMFC, profesor wizytujący Soai University (Japonia). Nazywany „tytanem skrzypiec” („New York Times”) i „polskim Menuhinem” („Haller Kreisblatt”), szczególnie ceniony przez Witolda Lutosławskiego, który powierzył mu polskie prawykonania wszystkich swoich utworów skrzypcowych (Łańcuch II, Partita w wersji z orkiestrą, Subito) i zapraszał do wykonywania dyrygowanych przez siebie kompozycji orkiestrowych w prestiżowych centrach muzycznych.

Robert Morawski to czołowy polski pianista kameralista. Uczeń Jerzego Marchwińskiego i Bronisławy Kawalla. Po raz pierwszy wystąpił w Filharmonii Narodowej mając siedem lat. Koncertuje w kraju i zagranicą, m. in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Włoszech, Norwegii i Francji oraz w Kanadzie i USA.