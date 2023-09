Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd sierpnia 2023 w Jeleniej Górze: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

Mariusz Ból zastępca dyrektora Biura Polskiego Związku Wędkarskiego powiedział nam, że przyczyną śnięcia ryb w Jeziorze Koskowickim jest przyducha. Ostatnio było bardzo gorąco i w jeziorze zabrakło tlenu, na szczęście obecnie sytuacja się poprawia. Będziemy wyławiać śnięte ryby i utylizować, dodał pan Mariusz Ból. Jezioro Koskowickie jest drugim co do wielkości jeziorem Pojezierza Legnickiego. Ma 55 ha powierzchni, chętnie wypoczywają tu legniczanie.