"Protest wolnych Polaków" w sobotę w Jeleniej Górze. Opozycja zaprasza

Pamiętam, że jak rzadziliśmy - dzisiejszy rządzący zarzucali nam łamanie praworządności. Dokonywaliśmy różnych zmian, które mogły zostać poddane ocenie, natomiast wszystko to było zgodnie z przepisami prawa. Była ustawa, która szła do Sejmu i Senatu, a następnie podpisywał ją prezydent. Dzisiaj zmiany, do których nowa władza ma prawo po wygranych wyborach - odbywają się na podstawie uchwał, decyzji, wpisów, ekspertyz prawnych. W Polsce trzeba zmieniać ustawy jak chce się zmieniać władzę w telewizji czy prokuraturze - powiedział Krzysztof Mróz , były senator i były radny jeleniogórski.

K. Mróz przypomniał, że w 2007 roku jak PO przejmowało władzę po PiS, czekano do 2010 roku ze zmianami.

Nie zrobili skoku na telewizję, nie likwidowali jej. Coś niedobrego stało się w Platformie Obywatelskiej, dlatego musimy zaprotestować. Gorący apel do mieszkańców miasta i regionu, aby wspólnie zaprotestować przeciwko bezprawiu rządu Donalda Tuska - dodał polityk PiS.

Miałem epizod w stanie wojennym, kiedy władza nie szanowała norm prawnych, praw człowieka. Ta władza poszła bardzo daleko, zamykając ludzi w więzieniu, niestety byłem też wśród tysięcy osób, które trafiły do więzienia. To, co dzieje się teraz w kraju - przypomina mi poprzedni okres. Jesteśmy za demokracją, za zmianami, ale niech to robią w oparciu o konstytucyjne prawa - dodał Eugeniusz Kleśta, radny powiatowy.

Politycy PiS zapraszają na Plac Ratuszowy w najbliższą sobotę od godz. 12:00, aby wyrazić sprzeciw metodom sprawowania władzy przez koalicję KO -Trzecia Droga - Nowa Lewica.