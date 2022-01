Przyjechali z trójką dzieci na ferie, a później pokłócili się i zdemolowali apartament. Oboje byli kompletnie pijani

Policjanci z Komisariatu Policji w Kowarach zatrzymali 36-letnią kobietę oraz 28-letniego mężczyznę podejrzanych o zniszczenie mienia.

25 stycznia br. około godziny 4.00 rano policjanci pojechali na interwencję zgłoszoną przez właścicielkę apartamentu, z którego dobiegały odgłosy awantury. Ponadto para, która wynajęła lokum opiekowała się trójką dzieci.

W apartamencie policjanci zastali 36-letnią kobietę, jej 28-letniego partnera oraz trójkę dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Wszyscy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego. Rodzina przyjechała na ferie i był to pierwszy dzień ich pobytu. Para po przyjeździe spożywała alkohol, a następnie doszło pomiędzy nimi do kłótni, w wyniku której zdemolowali apartament. Obydwoje byli nietrzeźwi. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w organizmie kobiety wykazało 2,2 promila, a jej partnera 1,4. W takim stanie opiekowali się dziećmi.

Para została zatrzymana w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i dalszych czynności. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodzinie. Za zniszczenie mienia zatrzymanym grozić może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. O sytuacji w rodzinie zostanie powiadomiony Sąd Rodzinny.