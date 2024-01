Rekordowa zbiórka na WOŚP w Jeleniej Górze. Zobacz ile zebrały dwa sztaby! To nie koniec liczenia!

Cel 32. edycji WOŚP

Hasło tegorocznej edycji WOŚP to "Płuca po pandemii". W ramach akcji fundacja Jerzego Owsiaka planuje zakupić urządzenia do diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne, diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry, diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy, a także sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc oraz torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.