Ruiny zamku Chojnik są ulubionym motywem fotografów, którzy polują na ciekawe ujęcia. Zamek fascynował artystów także 100 lat temu

Krótka historia zamku Chojnik

Kamienny zamek był warownią Bolka II Małego, ostatniego niezależnego księcia piastowskiego na Śląsku. Najlepsze lata budowla zawdzięcza rodowi Schaffgotschów, w których ręce trafiła po śmierci Bolka. Przez niemal trzysta lat zamek był systematycznie rozbudowywany i powiększany. Nigdy nie został zdobyty, co dumnie podkreślali właściciele.

Niestety, w 1675 zamek spłonął od uderzenia piorunu i popadł w ruinę. Schaffgotschowie postanowili zagospodarować runy i udostępnić je do zwiedzania. W 1822 roku powstało tu schronisko turystyczne i zaczęli ciągnąć wędrowcy, by podziwiać panoramę Karkonoszy z wieży zamkowej. Tak jest do dzisiaj.