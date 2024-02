Rusza rekrutacja do nowego oddziału Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze

Rodzice aplikować mogą na dwa sposoby:

1. Komplet zeskanowanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: [email protected]

2. Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie, w skrzynce wrzutowej (usytuowanej w holu żłobka) w Żłobku Miejskim przy ulicy Różyckiego 21.

W celu rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze, przy ulicy Wolności 117 należy ze strony żłobka www.zlobekjgora.pl, z zakładki pliki do pobrania, pobrać kartę zgłoszeniową na ulicę WOLNOŚCI.

Uwaga - Karty zgłoszeniowe, w nagłówku których będzie zapis „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka miejskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Różyckiego 21”, nie będą brane pod uwagę! Nabór do placówki przy ulicy Wolności jest naborem odrębnym (dzieci oczekujące na listach rezerwowych do żłobka przy ulicy Różyckiego nie biorą automatycznie udziału w naborze do placówki przy ulicy Wolności! Rodzice dzieci z list rezerwowych, którzy chcą brać udział w rekrutacji powinni złożyć ponownie kartę.

Nabór do placówki przy ulicy Różyckiego 21 rozpocznie się 01.03.2024.

Informacje o wynikach naboru i terminie podpisywania umów zostaną przekazane rodzicom w kolejnym terminie - dodano w komunikacie.